Порошенко приходив на допит в НАБУ

П’ятий президент Петро Порошенко приходив на допит до Національного антикорупційного бюро 23 вересня.

Джерело: керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в ефірі радіо "Новое время".

"В нас в понеділок на допиті був п’ятий президент України. Ми ж з цього не робимо сенсацію. Прийшов на допит. Допитали в НАБУ. Абсолютно нормальна йшла юридична розмова і робота. Без піару і публікацій публічно повісток".

Деталі: Холодницький не став уточнювати по якій справі був допитаний Порошенко, зіславшись на таємницю слідства.

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