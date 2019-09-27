Порошенко приходив на допит в НАБУ

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 16:05

П’ятий президент Петро Порошенко приходив на допит до Національного антикорупційного бюро 23 вересня.

Джерело: керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в  ефірі радіо "Новое время".

"В нас в понеділок на допиті був п’ятий президент України. Ми ж з цього не робимо сенсацію. Прийшов на допит. Допитали в НАБУ. Абсолютно нормальна йшла юридична розмова і робота. Без піару і публікацій публічно повісток".

Деталі: Холодницький не став уточнювати по якій справі був допитаний Порошенко, зіславшись на таємницю слідства.

Передісторія:

  • У травні після зустрічі Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.
  • Також відомості до ЄРДР внесли щодо "керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".
  • Крючков стверджує, що наглядова рада "Центренерго" спільно з ФДМУ та низкою держслужбовців "розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради ПАТ "Центренерго" з метою розкрадання коштів держтовариства.
  • За його словами, дії щодо "Центренерго" координував сам Порошенко та близький до нього нардеп Ігор Кононенко.

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Теми: НАБУ Порошенко


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