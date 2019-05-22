САП відкрила справу на Порошенка

Після зустрічі керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького та колишнього власника компанії "Енергомережа" Дмитра Крючкова правоохоронці почали розслідувати правомірність дій екс-президента Петра Порошенка.

Про це 22 травня повідомляє прес-служба САП.

"За результатами особистого прийому Холодницького гр. Крючкова щодо правомірності дій колишнього президента, ряду вищих посадових осіб органів державної влади, народних депутатів… прийнято рішення та внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - відзначили у відомстві.

Також відомості до ЄРДР внесли щодо "керівництва деяких суб’єктів великого підприємництва, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%".

Причиною цього у САП зазначають інформацію:

щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" та Фонду державного майна;

щодо злочинної діяльності службових осіб ПАТ "Центренерго" при закупівлі вугілля;

за фактом заволодіння службовими особами ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" та ПАТ "Укргідроенерго" за попередньою змовою з іншими особами майном та коштами вказаних підприємств;

щодо зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ "Черкасиобленерго" та ПАТ "Азот".

Крючков стверджує, що наглядова рада "Центренерго" спільно з ФДМУ та низкою держслужбовців "розподілили ключові посади в органах правління та наглядової ради ПАТ "Центренерго" з метою розкрадання коштів держтовариства.

За його словами, дії щодо "Центренерго" координував сам Порошенко та близький до нього нардеп Ігор Кононенко.

Відзначається, що результатом злочинних дій могло стати незаконне відчуження 6 млрд грн.

За цим фактом розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 364 ККУ (зловживання владою або службовим становищем).

Крючков також зазначає, що "Центренерго" за попередньою змовою з постачальниками вугілля ТОВ "Укрвуглетрейдінг", ТОВ "Шахтарськтранс" закуповували вугілля на загальну суму близько 170 млн грн за завищеною вартістю, використовуючи фіктивні підприємства.

Такі дії попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Крім того, він стверджує, що незаконна передача майна ПрАТ "Нижньодністровська ГЕС" на користь ПАТ "Укргідроенерго" спричинила заволодіння 1 089 821 303 грн.

"Загалом розмір шкоди інтересам держави та інших акціонерів зазначених господарських товариств перевищує 2,2 млрд грн", - вказує заявник.

Зокрема, через закупівлю протягом 2010-2015 років товарів робіт і послуг у ТОВ "Консорціум", НВО "Укргідроенергобуд", ТОВ "ШДСУ", ТОВ "Грін Лайт", ТОВ "Будмонтажсервіс 1", ТОВ "Укренерджі" та ТОВ "Кабельтехпостач" за завищеними цінами.

У САП дії вказаних службових осіб попередньо кваліфіковано за ч. 5 ст. 191 ККУ.

Відзначається також, що службовці "Черкасиобленерго" та "Азот" уклали угоду таким чином, що її не можна фактично виконати.

Згідно з судовим рішенням, з ПАТ "Азот" на користь ПАТ "Черкасиобленерго" мають стягнути заборгованість в 1,276 млрд грн.

"Графік погашення заборгованості складено таким чином, що у перші 4 роки вона підлягає погашенню лише на суму 4,7 млн грн на місяць, а інфляційні втрати підлягають виплаті у 2027 році", - пишуть у САП.

Дії вказаних службових осіб кваліфікували за ч. 2 ст. 364 КК України.

Читайте більше: Електричний стілець. Як оточення президента готується до тіньової приватизації енергетики

Нагадаємо: