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Порошенко приходил на допрос в НАБУ

Пятница, 27 сентября 2019, 16:05

Пятый президент Петр Порошенко приходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро 23 сентября.

Источник: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире радио "Новое время".

"У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы же из этого не делаем сенсацию. Пришел на допрос. Допросили в НАБУ. Абсолютно нормальный шел юридический разговор и работа. Без пиара и публикаций публично повесток".

Детали: Холодницкий не стал уточнять по какому делу был допрошен Порошенко, сославшись на тайну следствия.

Предыстория:

  • В мае после встречи Холодницкого и бывшего владельца компании "энергосети" Дмитрия Крючкова правоохранители начали расследовать правомерность действий экс-президента Петра Порошенко.
  • Также сведения в ЕРДР внесли относительно "руководства некоторых субъектов крупного предпринимательства, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%".
  • Крючков утверждает, что наблюдательный совет "Центрэнерго" совместно с ФГИУ и рядом госслужащих "распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" с целью хищения средств хозобщества.
  • По его словам, действия по "Центрэнерго" координировал сам Порошенко и близкий к нему нардеп Игорь Кононенко.

Темы: НАБУПорошенко
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