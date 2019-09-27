Порошенко приходил на допрос в НАБУ

Пятый президент Петр Порошенко приходил на допрос в Национальное антикоррупционное бюро 23 сентября.

Источник: руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий в эфире радио "Новое время".

"У нас в понедельник на допросе был пятый президент Украины. Мы же из этого не делаем сенсацию. Пришел на допрос. Допросили в НАБУ. Абсолютно нормальный шел юридический разговор и работа. Без пиара и публикаций публично повесток".

Детали: Холодницкий не стал уточнять по какому делу был допрошен Порошенко, сославшись на тайну следствия.

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