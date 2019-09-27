Коли почнуть давати тепло киянам: у Кличка назвали дату

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 17:18

Столична влада запевняє, що підготовка міського господарства до проходження опалювального періоду йде в установленому порядку згідно із затвердженим планом, і наразі Київ готовий розпочати опалювальний сезон.

Джерело: офіційний портал столичної влади

Пряма мова директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитра Науменка: "Київ готовий до початку опалювального сезону. Планується, що вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери".

Деталі: Подача тепла до житлових будинків у Києві розпочинатиметься в установленому порядку із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 градусів за Цельсієм і нижче, і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів.

Влада запевняє, що глобальних проблем, які можуть завадити сталому входженню в опалювальний сезон, у Києві немає.

Що передувало: У команді чинного мера Віталія Кличка висловлювали хвилювання за опалювальний сезон, адже Київрада не збиралася 4,5 місяці.

Українська правда

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Теми: Київ


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