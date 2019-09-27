Когда начнут давать тепло киевлянам: у Кличко назвали дату

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Пятница, 27 сентября 2019, 17:18

Столичные власти заверяют, что подготовка городского хозяйства к прохождению отопительного периода идет в установленном порядке согласно утвержденному плану, и сейчас Киев готов начать отопительный сезон.

Источник: официальный портал столичной власти

Прямая речь директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко: "Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы".

Детали: Подача тепла в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая имеет опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

Власти уверяют, что глобальных проблем, которые могут помешать устойчивому вхождению в отопительный сезон, в Киеве нет.

Что было ранее: В команде действующего мэра Виталия Кличко выражали беспокойство за отопительный сезон, ведь Киевсовет не собирался 4,5 месяца.

Украинская правда

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Темы: Киев


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