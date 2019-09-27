Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Когда начнут давать тепло киевлянам: у Кличко назвали дату

Пятница, 27 сентября 2019, 17:18
Когда начнут давать тепло киевлянам: у Кличко назвали дату

Столичные власти заверяют, что подготовка городского хозяйства к прохождению отопительного периода идет в установленном порядке согласно утвержденному плану, и сейчас Киев готов начать отопительный сезон.

Источник: официальный портал столичной власти

Прямая речь директора Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Дмитрия Науменко: "Киев готов к началу отопительного сезона. Планируется, что уже с понедельника, 30 сентября, по индивидуальным заявкам начнется подключение теплоснабжения в больницы, школ, детских садов и других учреждений социальной сферы".

Детали: Подача тепла в жилые дома в Киеве будет начинаться в установленном порядке с учетом температуры воздуха, которая имеет опуститься до отметки +8 градусов по Цельсию и ниже, и держаться на таком уровне в течение не менее трех дней.

Власти уверяют, что глобальных проблем, которые могут помешать устойчивому вхождению в отопительный сезон, в Киеве нет.

Что было ранее: В команде действующего мэра Виталия Кличко выражали беспокойство за отопительный сезон, ведь Киевсовет не собирался 4,5 месяца.

Украинская правда
Темы: Киев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Киев
Экс-депутат Киевсовета Арьева предстанет перед судом за ДТП
В офисе на Печерске мужчина открыл стрельбу и ранил работника охранной фирмы − полиция
Кличко рассказал, сколько переселенцев еще может принять Киев
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: