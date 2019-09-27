Прем'єр-ліга. "Шахтар" розгромив "Ворсклу" в матчі 9 туру

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П'ятниця, 27 вересня 2019, 21:00

Донецький "Шахтар" у матчі 9 туру українcької Прем'єр-ліги без особливих проблем здолав полтавську "Ворсклу" з рахунком 4:0.

Матч пройшов у Харкові у п`ятницю 27 вересня.

До першого забитого голу "гірників" на 32-й хвилині особливих моментів біля воріт не було в жодної з команд. Рахунок у грі відкрив Валерій Бондар, котрий дебютував в основному складі "Шахтаря".

До закінчення першого тайму двічі мав забивати Євгеній Коноплянка. В одному з моментів Коноплянці не дали завершити удар після прострілу. На 45-й хвилині після удару Коноплянки м`яч влучив у поперечку воріт.

На 49-й хвилині рахунок вже 2:0. Коноплянка з пенальті забив дебютний гол за "Шахтар". Через пару хвилин Коноплянка міг оформити дубль, але його удар заблокував гравець "Ворскли".

На 53-й хвилині після удару Алана Патріка м`яч влучає у штангу. На 72-й хвилині Патрік таки пробиває ворота "Ворскли" - 3:0. Через п`ять хвилин після пасу від Ісмаїлі Жуніор Мораєс робить рахунок 4:0.

Микола Аврамчук, УП

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Теми: футбол


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