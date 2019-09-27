Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер-лига. "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в матче 9 тура

Пятница, 27 сентября 2019, 21:00

Донецкий "Шахтер" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги без особых проблем одолел полтавскую "Ворсклу" со счетом 4:0.

Матч прошел в Харькове в пятницу 27 сентября.

До первого забитого гола "горняков" на 32-й минуте особых моментов у ворот не было ни у одной из команд. Счет в игре открыл Валерий Бондарь, дебютировавший в основном составе "Шахтера".

До конца первого тайма дважды должен был забивать Евгений Коноплянка. В одном из моментов Коноплянке не дали завершить удар после прострела. На 45-й минуте после удара Коноплянки мяч попал в перекладину.

На 49-й минуте счет уже 2:0. Коноплянка с пенальти забил дебютный гол за "Шахтер". Через пару минут Коноплянка мог оформить дубль, но удар заблокировал игрок "Ворсклы".

На 53-й минуте после удара Алана Патрика мяч попадает в штангу. На 72-й минуте Патрик таки пробивает ворота "Ворсклы" - 3:0. Через пять минут после паса от Исмаили Жуниор Мораес делает счет 4:0.

Николай Аврамчук, для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
футбол
Суд арестовал генерального секретаря УАФ Записоцкого
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: