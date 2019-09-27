Премьер-лига. "Шахтер" разгромил "Ворсклу" в матче 9 тура

Донецкий "Шахтер" в матче 9 тура украинской Премьер-лиги без особых проблем одолел полтавскую "Ворсклу" со счетом 4:0.

Матч прошел в Харькове в пятницу 27 сентября.

До первого забитого гола "горняков" на 32-й минуте особых моментов у ворот не было ни у одной из команд. Счет в игре открыл Валерий Бондарь, дебютировавший в основном составе "Шахтера".

До конца первого тайма дважды должен был забивать Евгений Коноплянка. В одном из моментов Коноплянке не дали завершить удар после прострела. На 45-й минуте после удара Коноплянки мяч попал в перекладину.

На 49-й минуте счет уже 2:0. Коноплянка с пенальти забил дебютный гол за "Шахтер". Через пару минут Коноплянка мог оформить дубль, но удар заблокировал игрок "Ворсклы".

На 53-й минуте после удара Алана Патрика мяч попадает в штангу. На 72-й минуте Патрик таки пробивает ворота "Ворсклы" - 3:0. Через пять минут после паса от Исмаили Жуниор Мораес делает счет 4:0.