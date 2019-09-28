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Білий дім визнав, що обмежував доступ до стенограми розмови Трампа і Зеленського

Субота, 28 вересня 2019, 01:06

Чиновник Адміністрації Трампа підтвердив перенесення стенограми розмови президентів США і України на суворо захищений сервер. 

Джерело: CNN

Деталі: Завдяки зміні серверу, на якому зберігався запис телефонної розмови, кількість осіб, що могли мати до неї доступ, була суттєво обмежена. 

За словами чиновника Білого дому, це було рішення адвокатів, які вирішили, що з таким документом, треба поводитись відповідно. Неназваний держслужбовець також додав, що зміна серверу для зберігання стенограми не завдала нічого поганого, оскільки розмова і так була засекречена.

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Нагадаємо: 

  • 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
  • З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
  • Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск.  "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.

Українська правда
Теми: ТрампЗеленськийімпічментСША
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