Білий дім визнав, що обмежував доступ до стенограми розмови Трампа і Зеленського

Чиновник Адміністрації Трампа підтвердив перенесення стенограми розмови президентів США і України на суворо захищений сервер.

Джерело: CNN

Деталі: Завдяки зміні серверу, на якому зберігався запис телефонної розмови, кількість осіб, що могли мати до неї доступ, була суттєво обмежена.

За словами чиновника Білого дому, це було рішення адвокатів, які вирішили, що з таким документом, треба поводитись відповідно. Неназваний держслужбовець також додав, що зміна серверу для зберігання стенограми не завдала нічого поганого, оскільки розмова і так була засекречена.

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