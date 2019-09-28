Белый дом признал, что ограничивал доступ к стенограмме разговора Трампа и Зеленского

Чинновник Администрации Трампа подтвердил перенос стенограммы разговора президентов США и Украины на строго защищенный сервер.

Источник: CNN

Детали: Благодаря смене сервера, на котором хранилась запись телефонного разговора, количество лиц, которые могли иметь к ней доступ, было существенно ограничено.

По словам чиновника Белого дома, это было решение адвокатов, которые посчитали, что с таким документом, надо вести себя соответственно.

Неназванный госслужащий также добавил, что изменение сервера для хранения стенограммы не принесло ничего плохого, поскольку разговор и так был засекречен.

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