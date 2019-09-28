Белый дом признал, что ограничивал доступ к стенограмме разговора Трампа и Зеленского

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Суббота, 28 сентября 2019, 01:06

Чинновник Администрации Трампа подтвердил перенос стенограммы разговора президентов США и Украины на строго защищенный сервер. 

Источник: CNN

Детали: Благодаря смене сервера, на котором хранилась запись телефонного разговора, количество лиц, которые могли иметь к ней доступ было существенно ограничена.

По словам чиновника Белого дома, это было решение адвокатов, которые посчитали, что с таким документом, надо вести себя соответственно. 

Неназванный госслужащий также добавил, что изменение сервера для хранения стенограммы не принесло ничего плохого, поскольку разговор и так был засекречен.

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Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский импичмент США


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