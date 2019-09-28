Голова Укравтодору розповів, чому подав у відставку

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Субота, 28 вересня 2019, 01:54

Керівник Державного агентства автомобільних доріг Славомір Новак повідомив, що рішення про відставку не пов’язано із заявою міністра інфраструктури про намір його звільнити.  

Джерело: інтерв’ю Новака на Громадському

Деталі: За його словами, на рішення піти з посади вплинули сімейні обставини та поява нових пропозицій роботи. Зв’язку з попередньою заявою міністра інфраструктури Владислава Криклія про те, що його буде звільнено, таке рішення не має. 

Пряма мова: "Відверто скажу: трошки скучаю за сім’єю. Кожні вихідні я виїжджаю. Моя донька вступила в медичний університет, мій син зараз у сьомому класі. Я вже на цій посаді три роки, і, як ми порахували, я є керівником, що найдовше керує Укравтодором з початку створення цієї установи. Три роки тільки, але це найдовше.

Ми кілька тижнів тому домовились із міністром, із прем’єром, вони знали моє рішення про відставку. Ну я розумію, політична ситуація змінюється. Потрібна може нова енергія, нові люди. І моє особисте рішення, і нові пропозиція, які я отримав – все є дуже цікавим."

Нагадаємо: 

  • 24 вересня керівник Укравтодору Славомір Новак подав прем’єр-міністру Олексію Гончаруку заяву про відставку.

Українська правда

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Теми: дороги Укравтодор Кабінет міністрів Мінінфраструктури


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