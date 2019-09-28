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Глава Укравтодора рассказал, почему ушел с поста

Суббота, 28 сентября 2019, 01:54

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак сообщил, что решение об отставке не связано с заявлением министра инфраструктуры о намерении его уволить.

Источник: интервью Новака на Громадскому

Детали: По его словам, на решение уйти с должности повлияли семейные обстоятельства и появление новых предложение работы. Связи с предыдущим заявлением министра инфраструктуры Владислава Криклия о том, что он будет уволен, такое решение не имеет.

Прямая речь: "Откровенно скажу: немножко скучаю по семье. Каждые выходные я уезжаю. Моя дочь поступила в медицинский университет, мой сын сейчас в седьмом классе. Я уже на этом посту три года, и, как мы посчитали, я руководитель, которые дольше всех руководит Укравтодором, с начала создания этого учреждения. Три года только, но это самый большой срок.

Мы несколько недель назад договорились с министром, с премьером, они знали мое решение об отставке. Ну я понимаю, политическая ситуация меняется. Нужна может новая энергия, новые люди. И мое личное решение, и новые предложение, которые я получил – весьма интересны."

Напомним:

  • 24 сентября руководитель Укравтодора Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке.

Украинская правда
Темы: дорогиУкравтодорКабинет министровМининфраструктуры
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