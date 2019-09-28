Трамп опублікував передвиборчий ролик із Зеленським

У відео, опублікованому президентом США Дональдом Трампом, фігурують президент України Володимир Зеленський та кандидат на посаду очільника США Джо Байден.

Джерело: Facebook-сторінка Трампа

Деталі: У ролику йдеться про скандал навколо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера за участі українського президента.

Передісторія: