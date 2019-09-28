Трамп опублікував передвиборчий ролик із Зеленським
У відео, опублікованому президентом США Дональдом Трампом, фігурують президент України Володимир Зеленський та кандидат на посаду очільника США Джо Байден.
Джерело: Facebook-сторінка Трампа
Деталі: У ролику йдеться про скандал навколо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера за участі українського президента.
Передісторія:
- 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентом США Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським, через яку в США розпочали процедуру імпічменту американського лідера.
- З тексту розмови випливає, що Трамп схиляв президента України Володимира Зеленського розпочати розслідування проти політичного опонента колишнього віцепрезидента Джо Байдена.
- Зеленський публічно заперечує, що президент США чинив на нього тиск. "На мене ніхто не тиснув", - заявив він журналістам під час зустрічі з Трампом в Нью-Йорку.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua