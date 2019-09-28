Трамп опублікував передвиборчий ролик із Зеленським

У відео, опублікованому президентом США Дональдом Трампом, фігурують президент України Володимир Зеленський та кандидат на посаду очільника США Джо Байден.

Джерело: Facebook-сторінка Трампа

Деталі: У ролику йдеться про скандал навколо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Хантера за участі українського президента. Також на відео видно колишнього президента Петра Порошенка та екс-прем'єра Арсенія Яценюка.

Дослівно голос за кадром: "Джо Байден обіцяв Україні один мільярд доларів, у разі звільнення прокурора, який розслідував справу щодо компанії його сина. Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, то демократи захотіли відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їх медійні пси почали брехати. Вони програли вибори, і тепер вони хочуть виграти наступні вибори. Не дозволь їм."

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