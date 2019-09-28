Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским
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Суббота, 28 сентября 2019, 03:17
В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.
Источник: Facebook-страница Трампа
Детали: В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с участием украинского президента.
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
Украинская правда
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