Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским

В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.

Источник: Facebook-страница Трампа

Детали: В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с участием украинского президента.

Предыстория: