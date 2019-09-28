Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским

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Суббота, 28 сентября 2019, 03:17

В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.

Источник: Facebook-страница Трампа

Детали: В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера с участием украинского президента.

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда

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Темы: Трамп Зеленский виборы импичмент США


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