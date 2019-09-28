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Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским

Суббота, 28 сентября 2019, 03:17

В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.

Источник: Facebook-страница Трампа

Детали: В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента. Также на видео видно бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.

Дословно голос за кадром: "Джо Байден обещал Украине один миллиард долларов, в случае увольнения прокурора, который расследовал дело в отношении компании его сына. Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, то демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть следующие выборы. Не позволь им."

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Украинская правда

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Темы: ТрампЗеленскийвиборыимпичментСША
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