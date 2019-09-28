Трамп опубликовал предвыборный ролик с Зеленским

В видео, опубликованном президентом США Дональдом Трампом, фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и кандидат на пост главы США Джо Байден.

Источник: Facebook-страница Трампа

Детали: В ролике идет речь о скандале вокруг бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сыне Хантере с участием украинского президента. Также на видео видно бывшего президента Петра Порошенко и экс-премьера Арсения Яценюка.

Дословно голос за кадром: "Джо Байден обещал Украине один миллиард долларов, в случае увольнения прокурора, который расследовал дело в отношении компании его сына. Но когда президент Трамп попросил Украину расследовать коррупцию, то демократы захотели отправить его в отставку через процедуру импичмента. И их медийные псы прибегли ко лжи. Они проиграли выборы, и теперь они хотят выиграть следующие выборы. Не позволь им."

Предыстория: