МЗС Молдови розкритикувало виступ Додона в ООН
Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови заявило про незгоду із виступом президента Ігоря Додона в ООН, під час якого він не згадав про вимогу виведення російських військ із Придністров’я
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Міністерство наголосило, що й надалі наполягатиме на повному виведенні військ РФ із території Молдови.
Дослівно: "Той факт, що з трибуни ООН не прозвучала вимога нашої країни щодо повного і беззастережного виведення російських збройних сил з території Республіки Молдова, свідчить про незбалансований підхід до зовнішньої політики".
Нагадаємо:
- Наприкінці серпня ЗМІ повідомляли, що "президент" невизнаного Придністров'я Вадим Красносельський є власником українського паспорта і неодноразово використовував його для в’їзду на територію України.
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