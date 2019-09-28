МЗС Молдови розкритикувало виступ Додона в ООН

Міністерство закордонних справ і європейської інтеграції Молдови заявило про незгоду із виступом президента Ігоря Додона в ООН, під час якого він не згадав про вимогу виведення російських військ із Придністров’я

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Міністерство наголосило, що й надалі наполягатиме на повному виведенні військ РФ із території Молдови.

Дослівно: "Той факт, що з трибуни ООН не прозвучала вимога нашої країни щодо повного і беззастережного виведення російських збройних сил з території Республіки Молдова, свідчить про незбалансований підхід до зовнішньої політики".

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