МИД Молдовы раскритиковал выступления Додона в ООН
Суббота, 28 сентября 2019, 05:02
Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявило о несогласии с выступлением президента Игоря Додона в ООН, во время которого он не упомянул о требовании вывода российских войск из Приднестровья
Источник: "Укринформ"
Детали: Министерство отметило, что и в дальнейшем будет настаивать на полном выводе войск РФ с территории Молдовы.
Дословно: "Тот факт, что с трибуны ООН не прозвучало требование нашей страны относительно полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил с территории Республики Молдова, свидетельствует о несбалансированном подходе к внешней политике".
Напомним:
- В конце августа СМИ сообщали, что "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является владельцем украинского паспорта и неоднократно использовал его для въезда на территорию Украины.
Украинская правда