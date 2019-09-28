МИД Молдовы раскритиковал выступления Додона в ООН

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Суббота, 28 сентября 2019, 05:02

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявило о несогласии с выступлением президента Игоря Додона в ООН, во время которого он не упомянул о требовании вывода российских войск из Приднестровья

Источник: "Укринформ"

Детали: Министерство отметило, что и в дальнейшем будет настаивать на полном выводе войск РФ с территории Молдовы.

Дословно: "Тот факт, что с трибуны ООН не прозвучало требование нашей страны относительно полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил с территории Республики Молдова, свидетельствует о несбалансированном подходе к внешней политике".

Напомним:

  • В конце августа СМИ сообщали, что "президент" непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский является владельцем украинского паспорта и неоднократно использовал его для въезда на территорию Украины.

Украинская правда

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Темы: Молдова Приднестровье ООН


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