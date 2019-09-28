МИД Молдовы раскритиковал выступления Додона в ООН

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы заявило о несогласии с выступлением президента Игоря Додона в ООН, во время которого он не упомянул о требовании вывода российских войск из Приднестровья

Источник: "Укринформ"

Детали: Министерство отметило, что и в дальнейшем будет настаивать на полном выводе войск РФ с территории Молдовы.

Дословно: "Тот факт, что с трибуны ООН не прозвучало требование нашей страны относительно полного и безоговорочного вывода российских вооруженных сил с территории Республики Молдова, свидетельствует о несбалансированном подходе к внешней политике".

Напомним: