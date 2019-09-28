Доба на Донбасі: один загиблий та 24 обстріли

27 вересня бойовики здійснили 24 обстріли, внаслідок чого один військовослужбовець отримав смертельне поранення.

Джерело: Facebook-сторінка командування ООС

Деталі: Обставини загибелі військового з’ясовує робоча група військової служби правопорядку.

Противник вів вогонь по українським позиціям із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також найманці застосовували озброєння БМП, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Обстріли здійснювались зокрема поблизу Водяного, Богданівки, Павлополя, Пищевика, Мар’їнки, Авдіївки, Лебединського, Новотроїцького, Новолуганського, Луганського, Південного та інших населених пунктів.

Дослівно: "Від початку поточної доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем та стрілецької зброї."

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