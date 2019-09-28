Сутки на Донбассе: один погибший и 24 обстрела

27 сентября боевики совершили 24 обстрела, в результате чего один военнослужащий получил смертельное ранение.

Источник: Facebook-страница командования ООС

Детали: Обстоятельства гибели военного выясняет рабочая группа военной службы правопорядка.

Противник вел огонь по украинским позициям с запрещенного Минского соглашениями оружия: минометов калибра 120 мм и 82 мм. Также наемники применяли вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Обстрелы осуществлялись в частности вблизи Водяного, Богдановки, Павлополя, Пищевика, Марьинки, Авдеевки, Лебединского, Новотроицкого, Новолуганского, Луганского, Южного и других населенных пунктов.

Дословно: "С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия."

Напомним: