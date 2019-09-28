Головам трьох сільрад, що розікрали понад 2 мільйони на ремонт доріг, оголосили про підозру

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Субота, 28 вересня 2019, 09:35

Прокуратура Києва повідомила про підозру головам Новопетрівської, Хотянівської та Новосілківської сільрад Київської обл. за фактом розкрадань 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг. 

Джерело: прес-служба прокуратури м.Києва

Деталі: За даними слідства, впродовж 2017-2018 рр. службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.

"Роботи проведено не повно та неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн. гривень", - зазначили у прокуратурі.

27 вересня головам сільрад вручено письмове повідомлення про підозру за ч.2 ст.367 КК. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо,

  • Про викриття схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг на Київщині, у прокуратурі повідомили у липні 2019 р. 
  • Тоді про підозру було повідомлено директору підрядної організації у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК та проведено обшуки за місцем роботи і проживання, в ході яких вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність посадовців.

Українська правда

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Теми: Київська область дороги прокуратура гроші бюджет


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