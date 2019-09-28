Головам трьох сільрад, що розікрали понад 2 мільйони на ремонт доріг, оголосили про підозру
Прокуратура Києва повідомила про підозру головам Новопетрівської, Хотянівської та Новосілківської сільрад Київської обл. за фактом розкрадань 2,4 млн гривень, виділених на ремонт доріг.
Джерело: прес-служба прокуратури м.Києва
Деталі: За даними слідства, впродовж 2017-2018 рр. службові особи селищ Хотянівка, Новосілки та Нові Петрівці у Вишгородському районі підписали акти приймання виконаних будівельних робіт з директором підрядної організації, що займається ремонтними роботами асфальтних доріг, та перерахували на рахунки товариства понад 20 млн грн.
"Роботи проведено не повно та неякісно, а їх обсяг не відповідає відомостям, зазначеним у документах. Збитки становлять понад 2,4 млн. гривень", - зазначили у прокуратурі.
27 вересня головам сільрад вручено письмове повідомлення про підозру за ч.2 ст.367 КК. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.
Нагадаємо,
- Про викриття схеми розкрадання бюджетних коштів, виділених на ремонт доріг на Київщині, у прокуратурі повідомили у липні 2019 р.
- Тоді про підозру було повідомлено директору підрядної організації у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК та проведено обшуки за місцем роботи і проживання, в ході яких вилучено документацію, що підтверджує протиправну діяльність посадовців.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua