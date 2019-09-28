Главам трех сельсоветов, разворовавшим более 2 миллионов на ремонт дорог, объявили о подозрении

Прокуратура Киева сообщила о подозрении председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельсоветов Киевской обл. по факту хищения 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Детали: По данным следствия, в течение 2017-2018 гг. должностные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

"Работы проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн. гривен", - отметили в прокуратуре.

27 сентября главам сельсоветов вручено письменное уведомление о подозрении по ч.2 ст.367 УК. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним,