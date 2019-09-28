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Главам трех сельсоветов, разворовавшим более 2 миллионов на ремонт дорог, объявили о подозрении

Суббота, 28 сентября 2019, 09:35

Прокуратура Киева сообщила о подозрении председателям Новопетровского, Хотяновского и Новоселковского сельсоветов Киевской обл. по факту хищения 2,4 млн гривен, выделенных на ремонт дорог.

Источник: пресс-служба прокуратуры Киева

Детали: По данным следствия, в течение 2017-2018 гг. должностные лица поселков Хотяновка, Новоселки и Новые Петровцы в Вышгородском районе подписали акты приемки выполненных строительных работ с директором подрядной организации, занимающейся ремонтными работами асфальтовых дорог, и перечислили на счета общества более 20 млн грн.

"Работы проведены не полно и некачественно, а их объем не соответствует сведениям, указанным в документах. Ущерб составил более 2,4 млн. гривен", - отметили в прокуратуре.

27 сентября главам сельсоветов вручено письменное уведомление о подозрении по ч.2 ст.367 УК. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Напомним,

  • О разоблачении схемы хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт дорог в Киевской области, в прокуратуре сообщили в июле 2019 г. 
  • Тогда о подозрении было сообщено директору подрядной организации в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч.5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 УК и проведены обыски по месту работы и жительства, в ходе которых изъята документация, подтверждающая противоправную деятельность должностных лиц.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьдорогипрокуратураденьгибюджет
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