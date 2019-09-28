Білий дім обмежував доступ до розмов Трампа з Путіним – ЗМІ

Зусилля Білого дому щодо обмеження доступу до розмов президента Дональда Трампа з іноземними лідерами поширилися і на телефонні дзвінки з саудівським наслідним принцом Мухаммедом бен Салманом і російським лідером Владіміром Путіним.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише CNN з посиланням на обізнані джерела.

Розмови з саудівським принцом та російським президентом з огляду на те, що це лідери, у яких суперечливі відносини з Трампом, були серед президентських розмов, які помічники розцінили як такі, що не можуть стати публічними.

У випадку дзвінка Трампа до саудівського принца після вбивства журналіста Джамаля Хашоггі чиновники, яким зазвичай надавався доступ до стенограм, так і не побачили запису.

За словами колишнього чиновника адміністрації Трампа, у випадку Путіна доступ до стенограми принаймні однієї з розмов був жорстко обмежений.

Раніше прес-секретар президента Росії Дмитрій Пєсков після публікації стенограми телефонних переговорів Трампа і українського президента Володимира Зеленського висловив надію на те, що до подібних дій відносно переговорів американського та російського лідерів не дійде.

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