Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным - СМИ

Усилия Белого дома по ограничению доступа к разговоров президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространились и на телефонные звонки с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Разговоры с саудовским принцем и российским президентом ввиду того, что это лидеры, у которых противоречивые отношения с Трампом, были среди президентских разговоров, которые помощники расценили как такие, которые не могут стать публичными.

В случае звонка Трампа к саудовскому принцу после убийства журналиста Джамаля Хашогги чиновники, которым обычно предоставлялся доступ к стенограммам, так и не увидели записи.

По словам бывшего чиновника администрации Трампа, в случае Путина доступ к стенограммы по крайней мере одной из бесед был жестко ограничен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы телефонных переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского выразил надежду на то, что до подобных действий в отношении переговоров американского и российского лидеров не дойдет.

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Напомним,