Белый дом ограничивал доступ к разговорам Трампа с Путиным - СМИ

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Суббота, 28 сентября 2019, 13:15

Усилия Белого дома по ограничению доступа к разговоров президента Дональда Трампа с иностранными лидерами распространились и на телефонные звонки с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Салманом и российским лидером Владимиром Путиным.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет  CNN со ссылкой на осведомленные источники. 

Разговоры с саудовским принцем и российским президентом ввиду того, что это лидеры, у которых противоречивые отношения с Трампом, были среди президентских разговоров, которые помощники расценили как такие, которые не могут стать публичными.

В случае звонка Трампа к саудовскому принцу после убийства журналиста Джамаля Хашогги чиновники, которым обычно предоставлялся доступ к стенограммам, так и не увидели записи.

По словам бывшего чиновника администрации Трампа, в случае Путина доступ к стенограммы по крайней мере одной из бесед был жестко ограничен.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков после публикации стенограммы телефонных переговоров Трампа и украинского президента Владимира Зеленского выразил надежду на то, что до подобных действий в отношении переговоров американского и российского лидеров не дойдет.

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Напомним,

  • Белый дом опубликовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента американского лидера.
  • Из текста разговора следует, что Трамп настаивал на том, чтобы Зеленский обратил внимание на расследование против бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына.
  • После этого был опубликован текст жалобы, в котором указывается, что чиновники Белого дома пытались закрыть доступ к стенограмме телефонного разговора Трампа с Зеленским. 

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Темы: США Росcия Трамп Путин


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