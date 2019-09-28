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Із затонулого в океані судна врятовано двох українців

Субота, 28 вересня 2019, 18:06
Із затонулого в океані судна врятовано двох українців
Twitter Василя Кирилича

Із затонулого в Атлантичному океані судна "Bourbon Rhode" врятовано трьох членів екіпажу, з яких двоє громадян України.

Джерело: Заступник директора департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич у коментарі УП

Пряма мова: "За інформацією судновласника, коли судно тонуло, то з нього рятувалися 4 плотами. Наразі один пліт знайшли. Врятовано 3 людей, 2 з них громадяни України. Пошуково-рятувальна операція триває".

Що було раніше: У суботу стало відомо, що 26 вересня в Атлантичному океані внаслідок шторму зникло судно "Bourbon Rhode", серед членів екіпажу якого були громадяни України.

За даними джерел УП, на судні перебувало близько десятка українців.

Українська правда

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Теми: морякиМЗСФранція
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