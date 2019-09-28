С затонувшего в океане судна спасены два украинца

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Суббота, 28 сентября 2019, 18:06
Twitter Василия Кирилича

С затонувшего в Атлантическом океане судна "Bourbon Rhode" спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

Источник: Заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП

Прямая речь: "По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались 4 плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено 3 человека, 2 из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается".

Что было раньше: В субботу стало известно, что 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины.

По данным источников УП, на судне находилось около десятка украинцев.

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Темы: моряки МИД Франция


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