С затонувшего в океане судна спасены два украинца

С затонувшего в Атлантическом океане судна "Bourbon Rhode" спасены три члена экипажа, из которых двое граждан Украины.

Источник: Заместитель директора департамента консульской службы МИД Василий Кирилич в комментарии УП

Прямая речь: "По информации судовладельца, когда судно тонуло, то с него спасались 4 плотами. Сейчас один плот нашли. Спасено 3 человека, 2 из них граждане Украины. Поисково-спасательная операция продолжается".

Что было раньше: В субботу стало известно, что 26 сентября в Атлантическом океане в результате шторма исчезло судно "Bourbon Rhode", среди членов экипажа которого были граждане Украины.

По данным источников УП, на судне находилось около десятка украинцев.