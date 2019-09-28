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ДТП з маршруткою на Черкащині: постраждалий помер у лікарні

Субота, 28 вересня 2019, 18:58

Один із пасажирів, які потрапили у ДТП на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова на Черкащині, помер у лікарні.

Джерело: речник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко у коментарі "Громадському"

Деталі: За словами Грищенка, остаточна кількість постраждалих становить 11 людей.

Що було раніше: Зранку в суботу внаслідок ДТП поблизу м.Жашків (Черкаська область) за участю вантажного автомобіля DAF та маршрутного автобусу Mercedes Sprinter пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження. Водночас дані про кількість постраждалих у поліції та ДСНС різнилися.

Українська правда
Теми: ДТПЧеркаська область
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