ДТП з маршруткою на Черкащині: постраждалий помер у лікарні

Один із пасажирів, які потрапили у ДТП на трасі Київ-Одеса поблизу Жашкова на Черкащині, помер у лікарні.

Джерело: речник поліції Черкаської області Дмитро Грищенко у коментарі "Громадському"

Деталі: За словами Грищенка, остаточна кількість постраждалих становить 11 людей.

Що було раніше: Зранку в суботу внаслідок ДТП поблизу м.Жашків (Черкаська область) за участю вантажного автомобіля DAF та маршрутного автобусу Mercedes Sprinter пасажири автобусу отримали тілесні ушкодження. Водночас дані про кількість постраждалих у поліції та ДСНС різнилися.