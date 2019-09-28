Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ДТП с маршруткой в ​​Черкасской области: пострадавший умер в больнице

Суббота, 28 сентября 2019, 18:58

Один из пассажиров, попавших в ДТП на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова в Черкасской области, умер в больнице.

Источник: пресс-секретарь полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко в комментарии "Громадському"

Детали: По словам Грищенко, окончательное число пострадавших составляет 11 человек.

Что было раньше: Утром в субботу в результате ДТП в г.Жашков (Черкасская область) с участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter пассажиры автобуса получили телесные повреждения. В то же время данные о количестве пострадавших в полиции и ГСЧС отличались.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДТПЧеркасская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
ДТП
Дело о ДТП с кортежем Зеленского закрыто: криминала не нашли
Ступка предстанет перед судом за пьяное ДТП
Четыре человека погибли и шесть травмированы в ДТП в Черкасской области
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро подростков избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: