ДТП с маршруткой в ​​Черкасской области: пострадавший умер в больнице

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Суббота, 28 сентября 2019, 18:58

Один из пассажиров, попавших в ДТП на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова в Черкасской области, умер в больнице.

Источник: пресс-секретарь полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко в комментарии "Громадському"

Детали: По словам Грищенко, окончательное число пострадавших составляет 11 человек.

Что было раньше: Утром в субботу в результате ДТП в г.Жашков (Черкасская область) с участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter пассажиры автобуса получили телесные повреждения. В то же время данные о количестве пострадавших в полиции и ГСЧС отличались.

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Темы: ДТП Черкасская область


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