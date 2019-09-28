ДТП с маршруткой в Черкасской области: пострадавший умер в больнице
Суббота, 28 сентября 2019, 18:58
Один из пассажиров, попавших в ДТП на трассе Киев-Одесса вблизи Жашкова в Черкасской области, умер в больнице.
Источник: пресс-секретарь полиции Черкасской области Дмитрий Грищенко в комментарии "Громадському"
Детали: По словам Грищенко, окончательное число пострадавших составляет 11 человек.
Что было раньше: Утром в субботу в результате ДТП в г.Жашков (Черкасская область) с участием грузового автомобиля DAF и маршрутного автобуса Mercedes Sprinter пассажиры автобуса получили телесные повреждения. В то же время данные о количестве пострадавших в полиции и ГСЧС отличались.