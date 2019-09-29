У Гонконзі демонстрантів розганяли водою і газом
Поліція Гонконгу в суботу ввечері вивела для розгону учасників акцій протесту спецмашини з водяними гарматами, а також використала сльозогінний газ.
Джерело: New York Post.
"Поліцейські застосували водомети та сльозогінний газ, щоб розігнати натовп протестувальників у суботу, у п'яту річницю виникнення "руху парасольок", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що демонстрації, які розпочалися у червні, вже перевершили за тривалістю 79-денний "рух парасольок" 2014 року.
Поліція заявила, що сьогоднішні заходи стали відповіддю на дії протестувальників, які кидали в урядові будівлі цеглини та коктейлі Молотова.
Нагадаємо:
- Голова адміністрації Гонконгу Керрі Лам під час публічних дебатів у четвер, 26 вересня, назвала вимоги протестувальників звільнити затриманих учасників акцій протесту нереалістичними.
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