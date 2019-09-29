В Гонконге демонстрантов разгоняли водой и газом
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Воскресенье, 29 сентября 2019, 00:17
Полиция Гонконга в субботу вечером использовала для разгона участников акций протеста спецмашины с водяными пушками, а также слезоточивый газ.
Источник: New York Post.
"Полицейские применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу протестующих в субботу, в пятую годовщину возникновения "движения зонтиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что демонстрации, которые начались в июне, уже превзошли по продолжительности 79-дневное "движение зонтиков" в 2014 году.
Полиция заявила, что сегодняшние меры стали ответом на действия протестующих, которые бросали в правительственные здания кирпичи и коктейли Молотова.
Напомним:
- Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во время публичных дебатов в четверг, 26 сентября, назвала требования протестующих освободить задержанных участников акций протеста нереалистичными.
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