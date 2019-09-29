В Гонконге демонстрантов разгоняли водой и газом

33 просмотра
Воскресенье, 29 сентября 2019, 00:17

Полиция Гонконга в субботу вечером использовала для разгона участников акций протеста спецмашины с водяными пушками, а также слезоточивый газ.

Источник: New York Post.

"Полицейские применили водометы и слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу протестующих в субботу, в пятую годовщину возникновения "движения зонтиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстрации, которые начались в июне, уже превзошли по продолжительности 79-дневное "движение зонтиков" в 2014 году.

Полиция заявила, что сегодняшние меры стали ответом на действия протестующих, которые бросали в правительственные здания кирпичи и коктейли Молотова.

Напомним:

  • Глава администрации Гонконга Кэрри Лам во время публичных дебатов в четверг, 26 сентября, назвала требования протестующих освободить задержанных участников акций протеста нереалистичными.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Китай акции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Глава Гонконга назвала требования протестующих нереалистичными. 27 сентября 2019, 06:03
В Китае открыли крупнейший в мире аэропорт 25 сентября 2019, 09:53
Гонконгцы просят Британию защитить их от китайского правительства 16 сентября 2019, 03:10
Все новости
Главные новости
Судовладелец: судно, на котором были украинцы, затонуло
Союз журналистов призвал Мендель извиниться
С затонувшего в океане судна спасены два украинца
В Атлантическом океане исчезло судно с украинцами
Все новости
опрос

Каждая вторая украинка не знает, что можно, а чего нельзя делать во время менструации

спорт

5 ошибок после занятий спортом, которые все портят

Лайфхаки

Лайфхаки от фотографов, как сделать свои фотографии более профессиональными

Поиск по сайту
Архив
Весь архів