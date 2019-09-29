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На виборчих дільницях в Афганістані сталися вибухи

Неділя, 29 вересня 2019, 02:18
На виборчих дільницях в Афганістані сталися вибухи

В Афганістані в неділю, після початку голосування, відразу на декількох виборчих дільницях сталися вибухи.

Джерело: Afp.

Після початку голосування, відразу на декількох виборчих дільницях сталися вибухи. Загинули не менше п'яти осіб, десятки —  зазнали поранень.

Відповідальність за напади взяло на себе радикальне угрупування "Талібан", яке не визнає легітимність афганського уряду. Напередодні виборів таліби оголосили про намір зірвати процес і закликали громадян не йти на виборчі дільниці.

Спостерігачі повідомляли про низьку явку виборців, в тому числі, через страх перед атаками талібів.

Серед основних кандидатів на пост — діючий президент країни Ашраф Гані і глава уряду Абдулла Абдулла.

Це четверті президентські вибори після падіння режиму екстремістського руху "Талібан" в 2001 році.

Нагадаємо:

  • У столиці Афганістану, Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули щонайменше 63 людини і понад 180 отримали поранення.

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантероризм
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