На виборчих дільницях в Афганістані сталися вибухи
В Афганістані в неділю, після початку голосування, відразу на декількох виборчих дільницях сталися вибухи.
Джерело: Afp.
Після початку голосування, відразу на декількох виборчих дільницях сталися вибухи. Загинули не менше п'яти осіб, десятки — зазнали поранень.
Відповідальність за напади взяло на себе радикальне угрупування "Талібан", яке не визнає легітимність афганського уряду. Напередодні виборів таліби оголосили про намір зірвати процес і закликали громадян не йти на виборчі дільниці.
Спостерігачі повідомляли про низьку явку виборців, в тому числі, через страх перед атаками талібів.
Серед основних кандидатів на пост — діючий президент країни Ашраф Гані і глава уряду Абдулла Абдулла.
Це четверті президентські вибори після падіння режиму екстремістського руху "Талібан" в 2001 році.
Нагадаємо:
- У столиці Афганістану, Кабулі під час весілля смертник підірвав бомбу, загинули щонайменше 63 людини і понад 180 отримали поранення.
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