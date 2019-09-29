На избирательных участках в Афганистане произошли взрывы

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Воскресенье, 29 сентября 2019, 02:18

В Афганистане в воскресенье, после начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы.

Источник: Afp.

После начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы. Погибли не менее пяти человек, десятки — получили ранения. 

Ответственность за нападения взяла на себя радикальная группировка "Талибан", которая не признаёт легитимность афганского правительства. В преддверии выборов талибы объявили о намерении сорвать процесс и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Наблюдатели сообщали о низкой явке избирателей, в том числе, из-за страха перед атаками талибов.

Среди основных кандидатов на пост — действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.

Это четвёртые президентские выборы после падения режима экстремистского движения "Талибан" в 2001 году.

Напомним:

  • В столице Афганистана, Кабуле во время свадьбы смертник взорвал бомбу, погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.

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Темы: Афганистан терроризм


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