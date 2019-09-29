На избирательных участках в Афганистане произошли взрывы
В Афганистане в воскресенье, после начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы.
Источник: Afp.
После начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы. Погибли не менее пяти человек, десятки — получили ранения.
Ответственность за нападения взяла на себя радикальная группировка "Талибан", которая не признаёт легитимность афганского правительства. В преддверии выборов талибы объявили о намерении сорвать процесс и призвали граждан не идти на избирательные участки.
Наблюдатели сообщали о низкой явке избирателей, в том числе, из-за страха перед атаками талибов.
Среди основных кандидатов на пост — действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.
Это четвёртые президентские выборы после падения режима экстремистского движения "Талибан" в 2001 году.
Напомним:
- В столице Афганистана, Кабуле во время свадьбы смертник взорвал бомбу, погибли по меньшей мере 63 человека и более 180 получили ранения.
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