На избирательных участках в Афганистане произошли взрывы

В Афганистане в воскресенье, после начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы.

Источник: Afp.

После начала голосования, сразу на нескольких избирательных участках произошли взрывы. Погибли не менее пяти человек, десятки — получили ранения.

Ответственность за нападения взяла на себя радикальная группировка "Талибан", которая не признаёт легитимность афганского правительства. В преддверии выборов талибы объявили о намерении сорвать процесс и призвали граждан не идти на избирательные участки.

Наблюдатели сообщали о низкой явке избирателей, в том числе, из-за страха перед атаками талибов.

Среди основных кандидатов на пост — действующий президент страны Ашраф Гани и глава правительства Абдулла Абдулла.

Это четвёртые президентские выборы после падения режима экстремистского движения "Талибан" в 2001 году.

Напомним: