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На адмінмежі з Кримом запустять пасажирські перевезення — міністр

Неділя, 29 вересня 2019, 02:55
На адмінмежі з Кримом запустять пасажирські перевезення — міністр

На адмінмежі з анексованим Росією Кримом запустять легальні пасажирські перевезення.

Джерело: міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Радіо Свобода".

Пасажирські перевезення будуть запущені після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак"

"КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала "Укрзалізниця". Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", - заявив міністр.

"Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників буде проводити місцева влада також за нашої участі", - додав посадовець.

Нагадаємо:

  • Окупаційна влада Криму обговорить ідею закріпити за анексованою АРК подвійну назву Республіка Крим - Таврида.

Теми: КриманексіяРосія
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