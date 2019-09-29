На адмінмежі з Кримом запустять пасажирські перевезення — міністр

На адмінмежі з анексованим Росією Кримом запустять легальні пасажирські перевезення.

Джерело: міністр інфраструктури України Владислав Криклій, повідомляє "Радіо Свобода".

Пасажирські перевезення будуть запущені після облаштування пропускних пунктів "Чонгар" і "Каланчак"

"КПВВ, звичайно, ми будуємо. Зараз там через певні проблеми передали це будівництво і замовником стала "Укрзалізниця". Вони зараз займаються цим проектом. Я думаю, що вчасно, як було поставлене президентом завдання, це все побудується — КПВВ "Чонгар" і "Каланчак", - заявив міністр.

"Сервісна частина там також буде побудована. І будуть там відповідні станції. Ну, а вже конкурси на перевізників буде проводити місцева влада також за нашої участі", - додав посадовець.

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