На админгранице с Крымом запустят пассажирские перевозки — министр 

На админграницах с аннексированным Россией Крымом запустят легальные пассажирские перевозки.

Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает "Радио Свобода".

Пассажирские перевозки будут запущены после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как и была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", - заявил министр.

"Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уж конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти также при нашем участии", - добавил министр.

Напомним:



