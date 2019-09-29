На админгранице с Крымом запустят пассажирские перевозки — министр 

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Воскресенье, 29 сентября 2019, 02:55

На админграницах с аннексированным Россией Крымом запустят легальные пассажирские перевозки.

Источник: министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает "Радио Свобода".

Пассажирские перевозки будут запущены после обустройства пропускных пунктов "Чонгар" и "Каланчак".

"КПВВ, конечно, мы строим. Сейчас там из-за определенных проблем передали это строительство и заказчиком стала "Укрзализныця". Они сейчас занимаются этим проектом. Я думаю, что вовремя, как и была поставлена президентом задача, это все построится — КПВВ "Чонгар" и "Каланчак", - заявил министр.

"Сервисная часть там также будет построена. И будут там соответствующие станции. Ну, а уж конкурсы на перевозчиков будут проводить местные власти также при нашем участии", - добавил министр.

Напомним:

  • Оккупационные власти Крыма обсудят идею закрепить за аннексированной АРК двойное название Республика Крым – Таврида.

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Темы: Крым аннексия Росcия


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