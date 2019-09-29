У Словаччині розбився військовий винищувач

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Неділя, 29 вересня 2019, 04:54

Винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил Словаччини розбився поблизу міста Злате Моравце на заході країни.

Джерело: прес-служба словацької поліції в Facebook.

За даними правоохоронних органів, аварія сталася в суботу, 28 вересня, близько 21:30 (22:30 за Києвом).

Військові повідомляють, що пілот зміг катапультуватися. Він вижив, про його стан не уточнюється.

Попередньою причиною аварії називається нестача палива. Точну причину аварії встановить спеціальна комісія експертів.

Як повідомляється, інцидент стався під час тренувального польоту в парі з іншим винищувачем. Другий літак успішно приземлився.



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Теми: Словаччина аварія


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