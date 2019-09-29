Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Словаччині розбився військовий винищувач

Неділя, 29 вересня 2019, 04:54
У Словаччині розбився військовий винищувач

Винищувач МіГ-29 Військово-повітряних сил Словаччини розбився поблизу міста Злате Моравце на заході країни.

Джерело: прес-служба словацької поліції в Facebook.

За даними правоохоронних органів, аварія сталася в суботу, 28 вересня, близько 21:30 (22:30 за Києвом).

Військові повідомляють, що пілот зміг катапультуватися. Він вижив, про його стан не уточнюється.

Попередньою причиною аварії називається нестача палива. Точну причину аварії встановить спеціальна комісія експертів.

Як повідомляється, інцидент стався під час тренувального польоту в парі з іншим винищувачем. Другий літак успішно приземлився.

 
 
 



Теми: Словаччинааварія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Словаччина
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
Словаччина надасть Україні 16 САУ "Зузана" і почне спільне виробництво боєприпасів
Зеленський почав візит до Братислави
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: