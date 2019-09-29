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В Словакии разбился военный истребитель

Воскресенье, 29 сентября 2019, 04:54
В Словакии разбился военный истребитель

Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны.

Источник: пресс-служба словацкой полиции в Facebook.

По данным правоохранительных органов, авария произошла в субботу, 28 сентября, около 21:30 (22:30 по Киеву).

Военные сообщают, что пилот успел катапультироваться. Он выжил, о его состоянии не уточняется.

Предварительной причиной крушения называется недостаток топлива. Точную причину аварии установит специальная комиссия экспертов.

Как сообщается, инцидент произошел во время тренировочного полета в паре с другим истребителем. Второй самолет успешно приземлился.

 
 
 

Темы: Словакияавария
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