В Словакии разбился военный истребитель
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Воскресенье, 29 сентября 2019, 04:54
Истребитель МиГ-29 Военно-воздушных сил Словакии разбился вблизи города Злате-Моравце на западе страны.
Источник: пресс-служба словацкой полиции в Facebook.
По данным правоохранительных органов, авария произошла в субботу, 28 сентября, около 21:30 (22:30 по Киеву).
Военные сообщают, что пилот успел катапультироваться. Он выжил, о его состоянии не уточняется.
Предварительной причиной крушения называется недостаток топлива. Точную причину аварии установит специальная комиссия экспертов.
Как сообщается, инцидент произошел во время тренировочного полета в паре с другим истребителем. Второй самолет успешно приземлился.
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