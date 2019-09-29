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На сході Китаю загинули 36 пасажирів автобуса

Неділя, 29 вересня 2019, 06:27

Щонайменше 36 людей загинули, ще 36 отримали поранення при зіткненні автобуса і вантажного автомобіля на сході Китаю.

Джерело: агентство Sina.

Аварія сталася в суботу, 28 вересня, у провінції Дзянсу. Автобус зі 69 пасажирами виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою, в салоні якої знаходилось 3 особи. Внаслідок аварії 36 пасажирів автобуса загинули на місці.

За попередніми даними, перед зіткненням у автобуса лопнуло переднє колесо.

Рятувальникам вдалося витягти 36 постраждалих, які були госпіталізовані, дев’ятеро з них отримали серйозні травми. Ще одна людина була виписана з лікарні відразу після обстеження.

"Українська правда" у Threads

Теми: Китайаварія
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