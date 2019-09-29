На востоке Китая погибли 36 пассажиров автобуса

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Воскресенье, 29 сентября 2019, 06:27

По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения при столкновении автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая.

Источник: агентство Sina.

Авария произошла в субботу, 28 сентября в провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, в салоне которого находилось 3 человека. В результате аварии 36 пассажиров автобуса погибли на месте.

По предварительным данным, перед столкновением у автобуса лопнуло переднее колесо.

Спасателям удалось извлечь 36 пострадавших, которые были госпитализированы, девятеро из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследованя.

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Темы: Китай авария


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