На востоке Китая погибли 36 пассажиров автобуса

По меньшей мере 36 человек погибли, еще 36 получили ранения при столкновении автобуса и грузового автомобиля на востоке Китая.

Источник: агентство Sina.

Авария произошла в субботу, 28 сентября в провинции Цзянсу. Автобус с 69 пассажирами выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком, в салоне которого находилось 3 человека. В результате аварии 36 пассажиров автобуса погибли на месте.

По предварительным данным, перед столкновением у автобуса лопнуло переднее колесо.

Спасателям удалось извлечь 36 пострадавших, которые были госпитализированы, девятеро из них получили серьезные травмы. Еще один человек был выписан из больницы сразу после обследованя.