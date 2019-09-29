Криклій оцінив витрати на відновлення прифронтових районів: Не два річних бюджети

Для відновлення інфраструктури прифронтових районів Донбасу потрібні кошти, що перевищують два річних бюджети України.

Джерело: Інтерв'ю міністра інфраструктури Владислава Криклія "Радіо Свобода"

Дослівно: "Це (витрати на відновлення - ред.) великі гроші. Це точно не можуть підняти один річний бюджет або навіть два річні бюджети. Це треба говорити про більш великі горизонти".

Деталі: Криклій навів приклад витрат на дорожній фонд, який становить 74 мільярди гривень.

"Тобто, якщо би ми вирішили все з дорожнього фонду виключно фінансувати, то 20% треба було тільки на один міст забрати з дорожнього фонду. А в нас таких мостів...", - зазначив міністр.

Також Криклій повідомив, що по фінансуванню інфраструктурних проектів Україна отримає від ЄБРР "понад мільярд доларів чи євро".

"З перших днів ми спілкуємося з міжнародними організаціями дуже активно і з посольствами, зокрема, стосовно наших транскордонних проектів. Словаччина, Румунія, Польща. Ми постійно у спілкуванні, напрацьовуємо інші інфраструктурні проекти. Міжнародні організації готові допомагати дуже активно", - зазначив він.

"ЄБРР у цьому році рекордно якраз з тими програмами, які ми будемо ще до кінця року брати, то рекордна сума по фінансуванню інфраструктурних проектів буде. Вони сказали: понад мільярд доларів чи євро", - додав Криклій.

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