Для восстановления инфраструктуры прифронтовых районов Донбасса требуются средства, превышающие два годовых бюджета Украины.

Источник: Интервью министра инфраструктуры Владислава Криклия "Радио Свобода"

Дословно: "Это (затраты на восстановление - ред.) большие деньги. Это точно не могут поднять один годовой бюджет или даже два годовых бюджета. Это надо говорить о больших горизонтах".

Детали: Криклий привел пример затрат на дорожный фонд, который составляет 74 миллиарда гривен.

"То есть, если бы мы решили все из дорожного фонда исключительно финансировать, то 20% нужно было только на один мост забрать из дорожного фонда. А у нас таких мостов ...", - отметил министр.

Также Криклий сообщил, что по финансированию инфраструктурных проектов Украина получит от ЕБРР "более миллиарда долларов или евро".

"С первых дней мы общаемся с международными организациями очень активно и с посольствами, в частности, относительно наших трансграничных проектов. Словакия, Румыния, Польша. Мы постоянно в общении, разрабатываем другие инфраструктурные проекты. Международные организации готовы помогать очень активно", - отметил он.

"ЕБРР в этом году рекордно с программами, которые мы будем еще до конца года брать, ... рекордная сумма по финансированию инфраструктурных проектов будет. Они сказали: более миллиарда долларов или евро", - добавил Криклий.

Напомним: