На окупованій Луганщині 5 дітей постраждали від вибуху гранати
На території окупованої Луганської області від вибуху бойової гранати постраждали п'ятеро дітей віком від 7 до 13 років.
Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на дані "народної міліції ЛНР".
Деталі: Інцидент стався у н.п.Червона Зоря Перевальського району 28 вересня.
За повідомленням ЗМІ, неподалік від житлових будинків діти виявили схованку з боєприпасами і граючись, випадково підірвали одну зі знайдених гранат.
Внаслідок вибуху усі п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікувальних установах.
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