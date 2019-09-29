На окупованій Луганщині 5 дітей постраждали від вибуху гранати

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Неділя, 29 вересня 2019, 11:11

На території окупованої Луганської області від вибуху бойової гранати постраждали п'ятеро дітей віком від 7 до 13 років.

Джерело: "Новости Донбасса" з посиланням на дані "народної міліції ЛНР".

Деталі: Інцидент стався у н.п.Червона Зоря Перевальського району 28 вересня. 

За повідомленням ЗМІ, неподалік від житлових будинків діти виявили схованку з боєприпасами  і граючись, випадково підірвали одну зі знайдених гранат.

Внаслідок вибуху усі п'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості та перебувають у лікувальних установах.

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Теми: Луганська область ОРДЛО зброя


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