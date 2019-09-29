На оккупированной Луганщине 5 детей пострадали от взрыва гранаты

На территории оккупированной Луганской области от взрыва боевой гранаты пострадали пять детей в возрасте от 7 до 13 лет.

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на данные "народной милиции ЛНР".

Детали: Инцидент произошел в н.п.Красная Заря Перевальского района 28 сентября.

По сообщению СМИ, недалеко от жилых домов дети обнаружили тайник с боеприпасами и играя, случайно взорвали одну из найденных гранат.

В результате взрыва все пятеро получили ранения различной степени тяжести и находятся в лечебных учреждениях.