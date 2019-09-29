У неділю бойовики вже порушили "тишу" 6 разів

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 6 обстрілів, в Об’єднаних силах втрат немає.

Джерело: зведення Міноборони щодо обстановки в районі проведення операції ОС станом на 12:30

Деталі: На Луганському напрямку противник обстрілював опорні пункти підрозділів ОС неподалік Травневого після опівночі та 6 ранку з боку окупованого Доломітного зі 120 та 82-мм мінометів, ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

4 обстріли ворог здійснив на Донецькому напрямку: близько 2 ночі та після 6 ранку з боку Докучаєвська з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики відкривали вогонь по позиціях ОС в районі Новотроїцького. Обстріли тривали по 15 хвилин.

Поблизу Павлополя ворог 20 хвилин провокував сили ОС зі стрілецької зброї.

Біля Водяного з 10:35 до 10:55 бойовики вели вогонь з боку Ужівки з ручного протитанкового гранатомету та стрілецької зброї.