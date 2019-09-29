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В воскресенье боевики уже нарушили "тишину" 6 раз

Воскресенье, 29 сентября 2019, 13:39

С начала текущих суток российско-оккупационные войска осуществили 6 обстрелов, в Объединенных силах потерь нет.

Источник: сводка Минобороны об обстановке в районе проведения операции ОС по состоянию на 12:30

Детали: На Луганском направлении противник обстреливал опорные пункты подразделений ОС возле н.п.Майское после полуночи и 6 утра со стороны оккупированного Доломитного из 120 и 82-мм минометов, ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

4 обстрела враг совершил на Донецком направлении: около 2 ночи и после 6 утра со стороны Докучаевска из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики открывали огонь по позициям ОС в районе Новотроицкого. Обстрелы продолжались по 15 минут.

Вблизи Павлополя враг 20 минут провоцировал силы ОС из стрелкового оружия.

Возле н.п. Водяное с 10:35 до 10:55 боевики вели огонь со стороны Ужовки из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСМинские соглашения
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