У Підмосков'ї помер екс-президент Криму Мєшков
Перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков помер на 74-му році життя в одній з лікарень Підмосков'я.
Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на дочку Мєшкова.
Деталі: 29 вересня Мєшков був переведений до реанімації після того, як у вихідні був залишений без нагляду лікарів.
1 вересня Мєшков переніс інсульт у Туреччині, куди приїхав з дружиною на відпочинок. Медики ввели його на добу у штучну кому.
За словами Маріанни Мєшкової, у Туреччині у нього виник конфлікт з працівниками готелю, оскільки йому з дружиною дали номер в готелі нижче заявленого класу. Повідомляється, що у пари також вкрали гроші і документи.
16 вересня після інсульту Мєшков був перевезений з лікарні Туреччини у Московську область.
Нагадаємо,
- Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) - кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.
- Проживав у Москві, іноді відвідував Крим.
- Наприкінці лютого 2019 р. Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за "зраду" Росії під час анексії півострова.
- У березні російські силовики затримали Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи, що він нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння.
- Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував Мєшкова на дві доби за "опір працівникам поліції".
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