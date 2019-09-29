У Підмосков'ї помер екс-президент Криму Мєшков

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Неділя, 29 вересня 2019, 14:24

Перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков помер на 74-му році життя в одній з лікарень Підмосков'я.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на дочку Мєшкова.

Деталі: 29 вересня Мєшков був переведений  до реанімації після того, як у вихідні був залишений без нагляду лікарів.

1 вересня Мєшков переніс інсульт у Туреччині, куди приїхав з дружиною на відпочинок. Медики ввели його на добу у штучну кому.

За словами Маріанни Мєшкової, у Туреччині у нього виник конфлікт з працівниками готелю, оскільки йому з дружиною дали номер в готелі нижче заявленого класу. Повідомляється, що у пари також вкрали гроші і документи.

16 вересня після інсульту Мєшков був перевезений з лікарні Туреччини у Московську область.

Нагадаємо,

  • Юрій Мєшков (уродженець Дніпропетровської області в УРСР) - кримський політик і юрист, перший і єдиний президент Криму (1994-1995), формальний голова Ради Міністрів Криму (1994). Кадидат юридичних наук, викладач Московського державного юридичного університету ім. Кутафина.
  • Проживав у Москві, іноді відвідував Крим.
  • Наприкінці лютого 2019 р. Мєшков розкритикував нинішню російську владу півострова за "зраду" Росії під час анексії півострова.
  • У березні російські силовики затримали Юрія Мєшкова за заявою невідомої особи, що він нібито перебуває в стані наркотичного сп'яніння.
  • Підконтрольний Кремлю Центральний районний суд Сімферополя заарештував Мєшкова на дві доби за "опір працівникам поліції".

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Теми: Росія Крим президент


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