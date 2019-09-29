У Підмосков'ї помер екс-президент Криму Мєшков

Перший і єдиний президент Криму Юрій Мєшков помер на 74-му році життя в одній з лікарень Підмосков'я.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на дочку Мєшкова.

Деталі: 29 вересня Мєшков був переведений до реанімації після того, як у вихідні був залишений без нагляду лікарів.

1 вересня Мєшков переніс інсульт у Туреччині, куди приїхав з дружиною на відпочинок. Медики ввели його на добу у штучну кому.

За словами Маріанни Мєшкової, у Туреччині у нього виник конфлікт з працівниками готелю, оскільки йому з дружиною дали номер в готелі нижче заявленого класу. Повідомляється, що у пари також вкрали гроші і документи.

16 вересня після інсульту Мєшков був перевезений з лікарні Туреччини у Московську область.

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