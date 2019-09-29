В Подмосковье скончался экс-президент Крыма Мешков

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался на 74-м году жизни в одной из больниц Подмосковья.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на дочь Мешкова.

Детали: 29 сентября Мешков был переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей.

1 сентября Мешков перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели его на сутки в искусственную кому.

По словам Марианны Мешковой, в Турции у него возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. Cообщалось, что у пары украли деньги и документы.

16 сентября после инсульта Мешков был перевезен из больницы Турции в Московскую область.

Напомним,