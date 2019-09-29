В Подмосковье скончался экс-президент Крыма Мешков
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался на 74-м году жизни в одной из больниц Подмосковья.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на дочь Мешкова.
Детали: 29 сентября Мешков был переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей.
1 сентября Мешков перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели его на сутки в искусственную кому.
По словам Марианны Мешковой, в Турции у него возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. Cообщалось, что у пары украли деньги и документы.
16 сентября после инсульта Мешков был перевезен из больницы Турции в Московскую область.
Напомним,
- Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Кадидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета им. Кутафина.
- Проживал в Москве, иногда посещал Крым.
- В конце февраля 2019 г. Мешков раскритиковал нынешнюю российскую власть полуострова за "измену" России во время аннексии полуострова.
- В марте российские силовики задержали Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что он якобы находится в состоянии наркотического опьянения.
- Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал Мешкова на двое суток за "сопротивление работникам полиции".
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