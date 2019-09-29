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В Подмосковье скончался экс-президент Крыма Мешков

Воскресенье, 29 сентября 2019, 14:24

Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков скончался на 74-м году жизни в одной из больниц Подмосковья.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на дочь Мешкова. 

Детали: 29 сентября Мешков был переведен в реанимацию после того, как в выходные был оставлен без наблюдения врачей. 

1 сентября Мешков перенес инсульт в Турции, куда приехал с женой на отдых. Медики ввели его на сутки в искусственную кому. 

По словам Марианны Мешковой, в Турции у него возник конфликт с работниками отеля, так как ему с супругой дали номер в отеле ниже заявленного класса. Cообщалось, что у пары украли деньги и документы.

16 сентября после инсульта Мешков был перевезен из больницы Турции в Московскую область.  

Напомним, 

  • Юрий Мешков (уроженец Днепропетровской области в УССР) - крымский политик и юрист, первый и единственный президент Крыма (1994-1995), формальный председатель Совета Министров Крыма (1994). Кадидат юридических наук, преподаватель Московского государственного юридического университета им. Кутафина.
  • Проживал в Москве, иногда посещал Крым.
  • В конце февраля 2019 г. Мешков раскритиковал нынешнюю российскую власть полуострова за "измену" России во время аннексии полуострова.
  • В марте российские силовики задержали Юрия Мешкова по заявлению неизвестного лица, что он якобы находится в состоянии наркотического опьянения.
  • Подконтрольный Кремлю Центральный районный суд Симферополя арестовал Мешкова на двое суток за "сопротивление работникам полиции".

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Темы: РосcияКрымпрезидент
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