Мінцифри за 5 років хоче перевести 100% адмінпослуг в онлайн
Міністерство цифрової трансформації планує за 5 років перевести усі 100% адміністративних послуг в онлайн.
Джерело: заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час заходу "Digital transformation of Ukraine" у Львові, пише "Економічна правда"
Дослівно: "Наша ціль на 5 років - 100% послуг онлайн. З них 20% послуг - взагалі без втручання чиновників. До кінця року ми запустимо приблизно 20 сервісів".
"Один з пріоритетів - зробити просте закриття ФОП та зміну КВЕД. Бо нинішня процедура - абсурд", - підсумував заступник міністра.
Напередодні в інтерв'ю "Українській правді" віце-прем'єр Михайло Федоров розповів, що необхідне для роботи "держави в смартфоні" суцільне покриття широкосмуговим інтернетом в Україні буде реалізовано протягом 1,5-2 років.
Він також анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.
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