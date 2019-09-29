Мінцифри за 5 років хоче перевести 100% адмінпослуг в онлайн

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Неділя, 29 вересня 2019, 14:48

Міністерство цифрової трансформації планує за 5 років перевести усі 100% адміністративних послуг в онлайн.

Джерело: заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков під час заходу "Digital transformation of Ukraine" у Львові, пише "Економічна правда"

Дослівно: "Наша ціль на 5 років - 100% послуг онлайн. З них 20% послуг - взагалі без втручання чиновників. До кінця року ми запустимо приблизно 20 сервісів". 

"Один з пріоритетів - зробити просте закриття ФОП та зміну КВЕД. Бо нинішня процедура - абсурд", - підсумував заступник міністра.

Напередодні в інтерв'ю "Українській правді" віце-прем'єр Михайло Федоров розповів, що необхідне для роботи "держави в смартфоні" суцільне покриття широкосмуговим інтернетом в Україні буде реалізовано протягом 1,5-2 років.

Він також анонсував старт надання держпослуг з використанням системи ідентифікації громадянина Smart-ID в грудні 2019 року, або січні 2020 року.

Знати більше:

Віце-прем'єр Михайло Федоров: Деякі технології на виборах ми допрацювали глибше, ніж Трамп

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Теми: реформи Кабінет міністрів


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