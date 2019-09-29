Двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір" відправили у ШІЗО - адвокат

Двох фігурантів першої бахчисарайської групи, обвинувачених у "справі Хізб ут-Тахрір" - Енвера Мамутова і Ремзі Меметова - помістили у штрафний ізолятор ШІЗО.

Джерело: адвокат Рустем Кяміл на щомісячній зустрічі громадського об'єднання "Кримська солідарність", пише "Крим.Реалії"

Дослівно: "З 24 вересня Енвер і Ремзі не виходять на зв'язок. Коли людину вже етаповано до колонії, вона має можливість зателефонувати своїй сім'ї, зв'язатися з родичами. Уже п'ять днів вони не виходять на зв'язок. З величезною вірогідністю можу сказати, що, швидше за за все, вони перебувають у штрафному ізоляторі".

Деталі: Раніше трьох засуджених в Росії у бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір" - Зеврі Абсеітова, Енвера Мамутова і Ремзі Меметова - етапували з СІЗО у Ростові-на-Дону до місць відбування покарання.

За словами адвоката, Мамутов і Меметов були етаповані до колонії №11 у Ставропольському краї.