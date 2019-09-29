Двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" отправили в ШИЗО - адвокат

Двоих фигурантов первой бахчисарайской группы, обвиняемых по "делу Хизб ут-Тахрир" - Энвера Мамутова и Ремзи Меметова - поместили в штрафной изолятор ШИЗО.

Источник: адвокат Рустем Кямилев на ежемесячной встрече общественного объединения "Крымская солидарность", пишет "Крым.Реалии"

Дословно: "С 24 сентября Энвер и Ремзи не выходят на связь. Когда человек уже этапирован в колонию, он имеет возможность позвонить своей семье, связаться с родственниками. Уже пять дней они не выходят на связь. С огромной вероятностью могу сказать, что, скорее всего, они находятся в штрафном изоляторе".

Детали: Ранее троих осужденных в России по бахчисарайскому "делу Хизб ут-Тахрир" - Зеври Абсеитова, Энвера Мамутова и Ремзи Меметова - этапировали из СИЗО в Ростове-на-Дону в места отбывания наказания.

По словам адвоката, Мамутов и Меметов были этапированы в колонию №11 в Ставропольском крае.