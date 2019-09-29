Міністр інфраструктури обурений, що з нього "зробили сепаратиста"

Міністр інфраструктури Владислав Криклій наголошує, що його слова про запуск легальних пасажирських перевезень на адмінмежі з окупованим Кримом стосувалися лише роботи українських перевізників на українській території.

Джерело: сторінка Криклія в Facebook

Дослівно: "За дорученням президента України триває будівництво КПВВ "Чонгар" та "Каланчак". Поряд з КПВВ облаштовують станції, з яких українські перевізники будуть перевозити пасажирів територією України, повторю – українські перевізники виключно по Україні. Не йдеться про відновлення будь-яких рейсів до/з окупованого Криму.

Йдеться про створення людських умов для пасажирів, які матимуть змогу на станції біля КПВВ сісти в автобус легального українського перевізника і прямувати далі Україною. Хто хоч раз був на Чонгарі, а не бореться за звільнення Криму виключно з дивану в фейсбуці, зрозуміє".

Деталі: Криклій припустив, що з нього "зробили сепаратиста" з якоюсь конкретною метою та на замовлення.

"Я звісно розумію, що все, що не некролог – реклама, але щоб настільки перекрутити добрі справи та зробити з мене сепаратиста – треба точно мати конкретну мету та замовника. Навіть мати розхвилювалась, і з самого ранку зі сльозами запитувала про можливість відновлення прямих пасажирських перевезень на Крим", – написав він.

Що було раніше: Міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив, що на адмінмежі з анексованим Росією Кримом запустять легальні пасажирські перевезення. Після цього ряд ЗМІ зробили висновок, що йдеться про відновлення прямого сполучення з Кримом.