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Министр инфраструктуры возмущен, что из него "сделали сепаратиста"

Воскресенье, 29 сентября 2019, 16:53
Владислав Криклий
Министерство инфраструктуры

Министр инфраструктуры Владислав Криклий подчеркивает, что его слова о запуске легальных пассажирских перевозок на админгранице с оккупированным Крымом касались только работы украинских перевозчиков на украинской территории.

Источник: страница Криклия в Facebook

Дословно: "По поручению президента Украины продолжается строительство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Наряду с КПВВ обустраивают станции, с которых украинские перевозчики будут перевозить пассажиров по территории Украины, повторю - украинские перевозчики исключительно по Украине. Речь не идет о восстановлении любых рейсов в/из оккупированного Крыма.

Речь идет о создании человеческих условий для пассажиров, которые будут иметь возможность на станции у КПВВ сесть в автобус легального украинского перевозчика и следовать дальше по Украине. Кто хоть раз был на Чонгаре, а не борется за освобождение Крыма исключительно с дивана в фейсбуке, поймет".

Детали: Криклий предположил, что из него "сделали сепаратиста" с какой-то конкретной целью и под заказ.

"Я конечно понимаю, что все, что не некролог – реклама, но чтобы настолько извратить добрые дела и сделать из меня сепаратиста – надо точно иметь конкретную цель и заказчика. Даже мать разволновалась, и с самого утра со слезами спрашивала о возможности возобновления прямых пассажирских перевозок на Крым", – написал он.

Что было раньше: Министр инфраструктуры Владислав Криклий в интервью "Радио Свобода" сообщил, что на админгранице с аннексированным Россией Крымом запустят легальные пассажирские перевозки. После этого ряд СМИ сделали вывод, что речь идет о восстановлении прямого сообщения с Крымом.

Темы: КрымМининфраструктуры
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