Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Хасида, якому стало погано, доставили до Києва вертольотом

Неділя, 29 вересня 2019, 19:05

На Черкащині рятувальники задіяли вертоліт для евакуації до Києва хасида, якому стало зле.

Джерело: сайт МВС

 
сайт МВС

Деталі: Інформація про екстрену ситуацію із 40-річним хасидом, яка потребує термінового хірургічного втручання, надійшла до зведеного рятувального загону в неділю близько 17-ї години.

Зазначається, що хасиду стало зле під час релігійних заходів, пов'язаних зі святкуванням Нового року за єврейським часописом - Рош ха-Шана.

Дослівно: "Після консультацій з еврейськими медиками, з діагнозом гострий живіт, який часто потребує невідкладної хірургічної допомоги, хасида каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до базового табору зведеного загону ДСНС.

 

Для оперативної евакуації хворого туриста довелося задіяти вертоліт ЕС-145 ДСНС. Потерпілий, громадянин Канади, був доставлений до міста Київ, де в роботу включилися лікарі швидкої медичної допомоги".

Нагадаємо: Державна прикордонна служба повідомляла, що до України на святкуванням Рош ха-Шана вже прибули понад 24 700 паломників-хасидів.

Теми: Черкаська областьДСНСМВС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
Черкаська область
Через атаку дронами постраждав інфраструктурний об’єкт на Житомирщині, також поцілили по Черкащині
Поклик Холодного Яру. Чого навчають юних українців в патріотичному таборі на Черкащині
"Не ний!". Чого навчають юних українців у патріотичному таборі в Холодному Яру
Останні новини
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
23:02
Зеленський: Україна виконала свою частину роботи у виконанні рекомендацій ЄС
22:41
Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня
22:24
НАТО збільшив спільний військовий бюджет на 2024 рік на 12%
22:20
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
22:07
Місцева влада заборонила польським перевізникам заблокувати кордон у Дорогуську
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
Усі новини...
Реклама: