Хасида, якому стало погано, доставили до Києва вертольотом

На Черкащині рятувальники задіяли вертоліт для евакуації до Києва хасида, якому стало зле.

Джерело: сайт МВС

сайт МВС

Деталі: Інформація про екстрену ситуацію із 40-річним хасидом, яка потребує термінового хірургічного втручання, надійшла до зведеного рятувального загону в неділю близько 17-ї години.

Зазначається, що хасиду стало зле під час релігійних заходів, пов'язаних зі святкуванням Нового року за єврейським часописом - Рош ха-Шана.

Дослівно: "Після консультацій з еврейськими медиками, з діагнозом гострий живіт, який часто потребує невідкладної хірургічної допомоги, хасида каретою швидкої медичної допомоги було доставлено до базового табору зведеного загону ДСНС.

Для оперативної евакуації хворого туриста довелося задіяти вертоліт ЕС-145 ДСНС. Потерпілий, громадянин Канади, був доставлений до міста Київ, де в роботу включилися лікарі швидкої медичної допомоги".

Нагадаємо: Державна прикордонна служба повідомляла, що до України на святкуванням Рош ха-Шана вже прибули понад 24 700 паломників-хасидів.