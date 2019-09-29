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Хасида, которому стало плохо, доставили в Киев вертолетом

Воскресенье, 29 сентября 2019, 19:05

В Черкасской области спасатели задействовали вертолет для эвакуации в Киев хасида, которому стало плохо.

Источник: сайт МВД

 
сайт МВД

Детали: Информация об экстренной ситуации с 40-летним хасидом, которая требует срочного хирургического вмешательства, поступила в сводный спасательный отряд в воскресенье около 17 часов.

Отмечается, что хасиду стало плохо во время религиозных мероприятий, связанных с празднованием Нового года по еврейскому летоисчислению - Рош ха-Шана.

Дословно: "После консультаций с еврейского медиками, с диагнозом острый живот, который часто требует неотложной хирургической помощи, хасид каретой скорой помощи был доставлен в базовый лагерь сводного отряда ГСЧС.

 

Для оперативной эвакуации заболевшего туриста пришлось задействовать вертолет ЕС-145 ГСЧС. Потерпевший, гражданин Канады, был доставлен в город Киев, где в работу включились врачи скорой медицинской помощи".

Напомним: Государственная пограничная служба сообщала, что в Украину на празднование Рош ха-Шана уже прибыли более 24 700 паломников-хасидов.

Темы: Черкасская областьГСЧСМВД
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